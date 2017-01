Mit dem Masterstudium Informationsrecht (LL.M.) bietet das Center für lebenslanges Lernen (C3L) an der Universität Oldenburg eine internetgestützte und berufsbegleitende Weiterbildung zu den Themen

Telekommunikationsrecht

Internetrecht

Immaterialgüterrecht

IT-Vertragsrecht Datenschutzrecht

Computer-und Internetstrafrecht

eGovernment und Vergaberecht

IT und Steuerrecht

Das LL.M.-Studium orientiert sich dabei vor allem an den gewachsenen Bedürfnissen von Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften, Unternehmen der Informations- und Medienwirtschaft und der Software-Entwicklung sowie Service- und Content-Providern.

Nächster Studienstart im März 2017

Bis zum 01.03.2017 können Sie sich auf einen Studienplatz bewerben und das LL.M.-Studium im März beginnen.

Flexible Studienorganisation für Berufstätige

Um Ihnen eine bedarfsgerechte Weiterbildung im Sinne des Lifelong Learning zu ermöglichen, können Sie das Studium überaus flexibel gestalten. Dies zeigt sich unter anderem in der internetgestützten Studienorganisation, den kompakten Präsenzphasen, der Möglichkeit, sich über die Teilnahme an einzelnen Modulen weiterzubilden oder darin, das Studiumtempo an berufliche und familäre Verpflichtungen anzupassen.

Neben der Erreichung des akademischen Grades „Master of Laws (LL.M.)“ besteht die Möglichkeit einer kürzeren Weiterbildung im Rahmen eines Zertifikatsprogramms oder einzelner Qualifizierungsmodule.

Das Studium Master of Laws (LL.M.) Informationsrecht richtet sich an Juristinnen und Juristen sowie an Betriebswirte mit juristischen Kenntnissen und vermittelt berufspraktische, handwerkliche und verfahrensrechtliche Kompetenzen.

Umfang: 6 Module und Abschlussmodul bzw. 90 KP

Dauer: 4 Semester

Abschluss: Master of Laws (LL.M.)

weitere Informationen zum LL.M.-Studiengang



In Form von einzelnen Modulen (CAS - Certificate of Advanced Studies) oder dem Diploma of Advanced Studies (DAS) "Rechtliche Aspekte der IT- und Internet-Compliance" können Sie kompakt und zielgerichtet aktuelles Know-how erlangen, um sich kurzfristig für neue berufliche Herausforderungen zu rüsten. Sie erlangen das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um die einschlägigen Rechtsvorschriften anwenden zu können.

Das Zertifikatsstudium ist für Studieninteressierte geeignet, die kein vollständiges Masterstudium absolvieren möchten, aber großes Interesse an einzelnen Inhalten haben.